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Новости

12:50

"Что актуально, то и будем выпускать": Поклонская собирается покорять YouTube

фото ЗакС политика "Что актуально, то и будем выпускать": Поклонская собирается покорять YouTube

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, накануне получившая должность заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам - которым, напомним, руководит скандально известный политик Леонид Слуцкий - решила выпускать собственные шоу на YouTube, передает РИА "Новости".

На хостинге уже есть её канал с 28 тысячами подписчиков, однако на нём публикуются не собственные материалы чиновницы, а интервью с её участием.

"У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал.  Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц", - поделилась Поклонская.

Выпуски будут посвящены актуальным событиям, происходящим на российской политической арене.

"Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан", - отметила депутат.

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13:03    
Спасибо Поклонской за то, что она стремится объединить державную, патриотически мыслящую молодёжь России! Успехов ей в начинании!

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