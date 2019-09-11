Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:20

Активисты зафиксировали огромную свалку в Красногвардейском районе

фото ЗакС политика Активисты зафиксировали огромную свалку в Красногвардейском районе

Экоактивисты из общественной организации "Зеленый фронт" в ходе одного из рейдов по городской местности обнаружили гигантскую свалку на обочине Индустриального проспекта. Объем ее настолько велик, что на фотографиях за горами мусора не виден горизонт. Кто "автор" этих завалов - пока остается загадкой.

"Вдоль оживленного проспекта было сброшено порядка 2 тысяч кубометров отходов. Эти навалы из строительного мусора являются лишь видимой с дороги частью гораздо более крупной свалки, которая уже длительное время требует ликвидации", - прокомментировал увиденное член организации Егор Леонтьев.

По оценке экологов, длина свалки составляет не менее 200 метров. Мусор здесь преимущественно собран строительный и промышленный.

 

IMG_2250.JPG (345 KB)

Фотография: "Зеленый фронт"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:32    
За пицунду и на кукан.  Но - тет хозяина.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:33 Новгородским фермерам достались гранты на 37 млн рублей

18:15 В Кронштадте откроют порт для приёма круизных лайнеров

18:13 Яшин ушел с судебного заседания о якобы вытоптанном оппозиционерами газоне   1

17:44 Зюганов оценил попадание 13 однопартийцев в Мосгордуму   2

17:40 Губернатором Вологодской области переизбран её прежний глава Олег Кувшинников

17:31 Выборы в «Морских воротах»: тихий финал громкой истории

17:19 Муниципал: ИКМО Владимирский округ пикетировали избранные депутаты   1

17:16 Превысившая должностные полномочия экс-чиновница Смольного отделалась штрафом   1

17:14 Активисты возмущены началом строительных работ на Тележной улице

16:42 Дело "Седьмой студии" из-за ошибок вернули в прокуратуру   1

16:40 Муниципал: Пивоваров: Число избранных мундепов от оппозиции близко к тому, чтобы побороть муниципальный фильтр   1

16:23 Партия роста выступила за пересчёт результатов выборов в МО №54

16:20 Муниципал: В администрации Владимирского округа нашли заявление о пересчете итогов выборов   3

16:19 Медведева возмутило содержимое потребительской корзины

16:13 Макаров вернулся в тройку самых цитируемых в СМИ глав законодательных собраний

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru