Активисты зафиксировали огромную свалку в Красногвардейском районе

Экоактивисты из общественной организации "Зеленый фронт" в ходе одного из рейдов по городской местности обнаружили гигантскую свалку на обочине Индустриального проспекта. Объем ее настолько велик, что на фотографиях за горами мусора не виден горизонт. Кто "автор" этих завалов - пока остается загадкой.

"Вдоль оживленного проспекта было сброшено порядка 2 тысяч кубометров отходов. Эти навалы из строительного мусора являются лишь видимой с дороги частью гораздо более крупной свалки, которая уже длительное время требует ликвидации", - прокомментировал увиденное член организации Егор Леонтьев.

По оценке экологов, длина свалки составляет не менее 200 метров. Мусор здесь преимущественно собран строительный и промышленный.

Фотография: "Зеленый фронт"

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