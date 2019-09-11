Оппозиционные депутаты Мосгордумы поддерживают проведение 21-22 сентября митинга в поддержку политзэков

Не менее половины депутатов от оппозиции, прошедших в новый состав Мосгордумы, поддержали проведение в столице митинга в поддержку политических заключенных, заявка на который подана на 21 и 22 сентября.

Как поделилась со Znak.com одна из уведомителей, член совета "Партии перемен" Эльвиха Вихарева, мероприятие одобрили, в частности, представители КПРФ Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева, Сергей Савостьянов, Павел Тарасов, Олег Шереметьев и Дмитрий Локтев, а также выдвиженцы об "Яблока" Евгений Бунимович, Максим Круглов и Сергей Митрохин. В списке также значятся кандидаты-эсеры.

Напомним, Вихарева подала заявку на проведение на проспекте Сахарова митинга 21 и 22 сентября. Ответ от мэрии пока не поступило.

Добавим также, в Мосгордуме нового созыва из 45 мест 20 досталось представителям оппозиции.