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13:58

В Тосно открылся новый завод немецкого концерна

фото ЗакС политика В Тосно открылся новый завод немецкого концерна

Крупнейший концерн Henkel, специализирующийся на химической промышленности, открыл завод в Тосно, говорится на сайте правительства Ленобласти. Его возвели по соседству с еще одним действующим предприятием, принадлежащим Henkel и специализирующимся на изготовлении клеев. На новом заводе будут заниматься той же работой. Ожидается, что производить на нем будут более 25 различных артикулов.

Известно, что в строительство вложили порядка 800 млн рублей. Мощность будущего производства оценивают более чем в 80 тысяч тонн продукции ежегодно.

Всего на сегодняшний день 9 заводов концерна, основанного еще в XIX веке, находятся на территории России.

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