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15:49

Активисты полагают, что чиновники Красносельского района хотят оплатить уборку несуществующей свалки

фото ЗакС политика Активисты полагают, что чиновники Красносельского района хотят оплатить уборку несуществующей свалки

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" обращают внимание горожан на странности с госзакупкой, которую намерены осуществить чиновники Красносельского района. Побывав на местности, по адресу Петергофское шоссе, 77 (возле завода ЛЭМЗ), они не обнаружили хоть сколько-нибудь пугающей взор свалки. А между тем, администрация готова отдать за то, чтобы некие завалы мусора убрали, целых 157 млн рублей.

"Наше любопытство было связано с тем, что информация об этой свалке появилась впервые, в то время как та же нелегальная свалка на Волхонском шоссе, о которой знает уже давно весь город, действительно нуждается в срочной ликвидации. Но удобнее, видимо, симулировать борьбу со свалками и осваивать бюджетные миллионы на безопасных пустырях", - говорится в заявлении "Красивого Петербурга".

Ранее УФАС эту закупку приостановило, правда, руководствуясь иными соображениями: антимонопольщиков смутили необоснованно и излишне строгие требования к подрядчику, что, по их мнению, искусственно сокращает конкуренцию.

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16:16    
Чиновник
"Активисты предполагают", а я в этом уверен. И объемы припишут, и оплатят, и поделят.

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