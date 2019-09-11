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Муниципал

16:20

В администрации Владимирского округа нашли заявление о пересчете итогов выборов

фото ЗакС политика В администрации Владимирского округа нашли заявление о пересчете итогов выборов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию заявления в ИКМО «Владимирский округ» от кандидата-единоросса Игоря Карцева с просьбой пересчитать «муниципальные» бюллетени.

Фотографию заявления сделала член ИКМО с правом решающего голоса Леокадия Френкель в помещении муниципальной избирательной комиссии, сообщил ЗАКС.Ру Вишневский. Он отметил, что на документе не стоит даты.

Вишневский также рассказал, что в ИКМО была драка, в ходе которой у Френкель отняли телефон.

- Совершенно понятно, что это следствие нашего отказа сдавать им Литейный округ, - заявил депутат.

Ранее он написал в соцсетях, что единороссы предлагали «яблочникам» поддержать их кандидата на пост главы МО «Литейный округ», припугнув их попытками отменить выборы в других муниципалитетах Центрального района.

Согласно данным, загруженным в ГАС «Выборы», оппозиция получила большинство мест в местном совете Владимирского округа, однако избирательная комиссия муниципалитета не может собраться, чтобы утвердить итоги выборов. Оппозиционеры полагают, что время тянут специально, чтобы подготовить фальсификацию во время пересчета голосов.  

2206.jpg (162 KB)Фото: Леокадия Френкель


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:35    
Грязная  возня вонючих мышей, превратившихся в распухших от жадности крыс. Бр-р.

17:07    
Оставте единороссов, они такие хорошие и честные..
Всегда делают то, что им скажут начальники

17:04    
Остановите беспредел Вишневского,безумной Френкель и их кандидатов.

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