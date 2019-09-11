Дело "Седьмой студии" из-за ошибок вернули в прокуратуру

Судья Мещанского райсуда Ирина Аккуратова постановила вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру ввиду наличия в обвинительном заключении многочисленных ошибок, информирует "Медиазона".

Также отменена меру пресечения фигурантам разбирательства - режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому и другим. Все они находились под подпиской о невыезде.

Напомним, последняя проведенная по делу финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта "Платформа" составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат - превысила все 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

Сотрудников театра "Седьмая студия" обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа".