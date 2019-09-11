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19:48

Артемий Троицкий: Не имея своих кандидатов, рассерженные москвичи отыгрались на сервильных рэперах

фото ЗакС политика Артемий Троицкий: Не имея своих кандидатов, рассерженные москвичи отыгрались на сервильных рэперах

Музыкальный критик и политический обозреватель Артемий Троицкий прокомментировал удаление с YouTube нового клипа рэперов Тимати и Гуфа под названием "Москва", прославляющего мэра Сергея Собянина и набравшего рекордные 1,5 млн дизлайков. По его оценке, в дизлайки, за которые людей не в состоянии избить Росгвардия, выплеснулось все политическое недовольство москвичей, вынужденных голосовать за кандидатов в Мосгордуму по принципу "кто угодно". Клип, по его ироничному замечанию, оказался "в нужное время и в нужном месте" и "вишенкой на торте" прошедших выборов.

"Они ненавидят ментов, они ненавидят власть, они ненавидят того же оленевода Собянина и так далее, но возможности высказаться у них не было, в выборы они не верят. А тут им представилась замечательная возможность, если не по "Единой России" и не по Собянину, шмякнуть как следует кулаком хоть по их этим Тимати", - трактовал он ставшее медийным событие в эфире радиостанции "Свобода".

При этом он полагает, что оба исполнителя, "прикормленные" властью, могли в связи с фиаско о созданном произведении пожалеть. Утешить могли только деньги.

"Верность слуг оплачивается нынешними безбрежно богатыми властями достаточно щедро", - резюмировал критик.

Напомним, что до выборов в Мосгордуму не допустили никого из независимых лидеров протеста. В основном, это были "навальнисты". После этого, отрезанные от участия, они стали призывать голосовать за определенных кандидатов, не связанных напрямую с властью, и теперь считают, что одержали победу: по призыву оппозиционеров 20 из 45 мандатов досталось тем, за кого они просили отдать голос у жителей столицы.

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