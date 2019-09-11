Городские чиновники не против воссоздания Английского дворца в Петергофе

Разрушенный во время войны с фашистской Германией Английский дворец, располагавшийся в Английском парке Петергофа, вполне может быть восстановлен, стало известно градозащитному ресурсу "Канонер": чиновники из КГИОП принципиальных препятствий для этого не видят.

"Вопрос о его воссоздании должен решаться в комплексе с парком в рамках единого проекта, предусматривающего проведение крупномасштабного фронта работ по восстановлению, реставрации и приспособлению всего ансамбля под современные цели использования", - разъяснили официальную позицию в комитете.

Проблема, однако, состоит в том, что проектов воссоздания исторического памятника никто не предлагает.

Возведенное еще в конце XVIII века величественное здание находилось на берегу Английского пруда. Сегодня от него осталась только груда камней.