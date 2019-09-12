Обыски проходят также у координаторов движения "Голос" в Казани и Саратове

Правоохранители проводят оперативные мероприятия дома у координатора движения в защиту прав избирателей "Голос" в Казани Михаила Тихонова и его коллеги из Саратова Александра Никишина.
Последний известил, что прибывшие к нему силовики пытались взломать дверь в его квартире.
Кроме них обыск проходит у отца заместителя координатора "Наблюдателей Татарстана" Азата Габдульвалеева.
"„Голос“ расценивает ситуацию с обысками как попытку давления и запугивания общественных наблюдателей", - считают представители движения.
Также сегодня утром силовики обрушились на региональные штабы Алексея Навального. Предположительно, мероприятия связаны с делом об отмывании денег ФБК.