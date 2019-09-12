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11:11

Петербуржцы вышли на крестный ход по Невскому проспекту

фото ЗакС политика Петербуржцы вышли на крестный ход по Невскому проспекту

Несколько тысяч православных жителей Петербурга 12 сентября идут по Невскому проспекту крестным ходом в честь святого князя Александра Невского. В первом ряду - депутат Госдумы Виталий Милонов. Также в шествии участвуют спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, вице-спикеры Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов, фанаты футбольного "Зенита", казаки и православные активисты из " Сорок сороков". 

Ход стартовал от Казанского собора и пройдет до Александро-Невской лавры. Движение транспорта по главной городской магистрали перекрыто.

12 сентября 1724 года по указу Петра Великого мощи Александра Невского из Владимира в петербургский Александро-Невский монастырь. В 1743 году императрица Елизавета Петровна постановила проводить в этот день крестный ход по Невскому проспекту. Эта традиция сохранялась до 1921 года и возродилась в 2013 году.

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Сергей Еремеев


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12:18    
Не надо путать православие и нынешнюю власть. Даже если она занимает привилегированный первый ряд на крестном ходе. Ибо сказано: "кесарево кесарю, а Божие Богу". И ещё сказано: «Многие же будут первые последними, и последние первыми».

11:55    
Даже не боятся проклятий, которыми народ осыпает их, потому как дороги перекрыты! Вычесть из ЗП деньги, поставить прогулы депутатам. Позорище.

11:48    
ЕдРоссовским сукам крестными ходами грехи не отмолить. Каждому воздастся по делам его!

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