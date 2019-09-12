В МИД РФ заявили о риске начала непреднамеренной ядерной войны

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации доклада Высшей школы экономики заявил о риске начала ядерной войны на фоне ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности, передает «Интерфакс».

По словам Рябкова, этот риск сохраняется даже тогда, когда у сторон нет «намерения развязывать ядерный конфликт». Негативная динамика, считает он, особенно проявляется в последний год.

«Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными. Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями», - сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к возобновлению переговоров по стратегической стабильности с США. По его словам, Россия рассчитывает «на ответную готовность заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу».

В начале июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Случилось это после того, как США заявили о намерении прервать действие договора, выдвинув Москве ультиматум. По условиям договора Россия и США должны были удалить из своего вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования и не производить такое оружие в будущем.