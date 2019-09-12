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Муниципал

12:41

ИКМО «Смольнинское» утвердила победу оппозиционеров

фото ЗакС политика ИКМО «Смольнинское» утвердила победу оппозиционеров

Избирательная комиссия муниципального образования «Смольнинское» провела два заседания по итогам муниципальных выборов. Заседание состоялось 12 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

ИКМО на заседании рассмотрело жалобы об отмене результатов голосования. В частности, самовыдвиженцы и кандидаты в муниципальные депутаты от ЛДПР и «Единой России» заявили, что избиратели не смогли проголосовать, так как название партий было указано не тем шрифтом. Также ИКМО рассмотрело жалобы на влияние «Умного голосования» на итоги выборов и отъезд нескольких членов УИКов при подсчете голосов - они поехали в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сдавать документы о губернаторских выборах. Все жалобы муниципальная комиссия отклонила. 

На втором заседании ИКМО утвердило результаты выборов. В результате, в новый совет прошли четыре кандидата от «Единой России» - Дмитрий Антонович, Сергей Важенин, Алексей Шавлов и Елена Воронина. Также в муниципалитет прошли семь кандидатов от «Яблока»: глава регионального отделения партии Екатерина Кузнецова, Дмитрий Балтруков, Иван Чеботарь, Радислав Полуйков, Дмитрий Палюга, Анна Киселева и Никита Юферов. Кроме того, в совет вошли самовыдвиженцы от Штаба Навального: Диана Серая, Елена Бархатова и Александр Захаров. Дополняют их в совете самовыдвиженцы, которые являются активистами «Центральный район за комфортную среду обитания», - Константин Хрщонович, Павел Безумов, Виктория Фадеева, Марина Шпринг, Борис Гудков и Елена Мишкинис.

София Саттарова

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