К приезду министра спорта в Когалыме коммунальщики покрасили деревья и траву в зеленый цвет

В Когалыме, расположенном в Ханты-Манскийском автономном округе, местные чиновники были крайне взволнованы грядущим приездом министра спорта РФ Павла Колобкова, в связи с чем поручили привести город в идеальный порядок, однако перестарались: в итоге и трава, и деревья в центре города окрасились в неестественный зеленый цвет.

На видео, которое приводит Telegram-канал Tyumentimes, местный житель демонстрирует "продукт" коммунального рвения.

"Вот крашеная трава. Вот елка. Обалдеть, даже ствол покрасили", - удивлен очевидец.

В пресс-службе администрации Когалыма информацию комментировать отказались.

Колобков приехал в город по приглашению президента "Лукойла" Вагита Алекперова. Компанию ему составила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Визит бы приурочен к началу строительства нового регионального центра спортивной подготовки. Колобков и Комарова совместно заложили памятный камень на месте возведения будущего спортобъекта.