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14:20

Волжский священник назвал сектантами родителей, отказавшихся проводить в школе молебен

фото ЗакС политика Волжский священник назвал сектантами родителей, отказавшихся проводить в школе молебен

Волжский священнослужитель Александр Копейкин выразил уверенность, что родители школьников, отказавшиеся от проведения в одном из местных учебных заведений коллективного молебна, являются "сектантами". Заявление религиозного деятеля приводит Telegram-канал "Подъем".

"Общество у нас разношерстное, есть всякие сектанты, которые не хотят, чтобы церковь приходила к детям", - полагает Копейкин.

Священник рассказал, что ежегодный молебен должен был состояться ещё 6 сентября, однако внепланово он был отменен после жалобы родителей, пригрозивших учреждению проверкой прокуратуры на предмет принуждения детей к участию в религиозных обрядах.

Впрочем, по словам Копейкина, мероприятие всё же состоится, однако заставлять детей принимать в нем участие никто не будет.

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