Счета активистки штаба Навального в Саратове оказались заблокированы на миллиард рублей

У активистки штаба Навального в Саратове заблокировали по миллиарду рублей на счетах, сообщила в Twitter пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

«Видимо, по старому темнику, когда СК еще заявляло об отмытии миллиарда [рублей по делу о легализации доходов]», - предположила Ярмыш.

Обыски практически во всех штабах Навального в России прошли 12 сентября по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. В Петербурге, кроме штаба, силовики посетили квартиры Александра Шуршева, Ольги Гусевой и Даниила Кена. Все они были вызваны на допрос с Следственный комитет. В этот же день счета активистов заблокировали на 75 млн рублей: по версии следствия, это сумма ущерба.

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