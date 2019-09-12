ГИК определил порядок жеребьевки для спорных моментов при выборах в муниципалитеты

Санкт-Петербургская избирательная комиссия определила, как необходимо проводить жеребьевку при одинаковом количестве голосов у нескольких кандидатов в муниципальные депутаты. Решение принято на заседании 12 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Дмитрий Краснянский сообщил, что спорная ситуация сложилась в двух МО: «Финляндский округ» и «Литейный округ». В каждом из них по два кандидата с одинаковым количеством голосов. Им предложат 10 конвертов с цифрами от 1 до 10, рассказал Краснянский. Каждый из кандидатов будет вытягивать по одному конверту по очереди, у кого сумма цифр в конвертах больше - тот и получит мандат, пояснил член ГИК.

В «Литейном округе» одинаковый результат показали Светлана Иванова («Единая Россия») и Дмитрий Эртман («Яблоко»). В «Финляндском округе» одинаковое число голосов получили Бахтияр Адхамов («Единая Россия») и Эльвира Дурасова («Справедливая Россия»).

София Саттарова