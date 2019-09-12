ЕС продлил действие индивидуальных санкций в отношении РФ

Европарламент решил продлить ещё на полгода действие индивидуальных ограничений в отношении 170 физических и 44 юрлиц в РФ.

"Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - отмечается в послании ЕС.

Санкции будут действовать вплоть до 15 марта 2020 года.

Ограничения были введены Евросоюзом в 2014 году из-за незаконной аннексии Крымского полуострова и с тех пор ежегодно продлеваются.