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17:58

В ИКМО "Озеро Долгое" приехали пожарные

фото ЗакС политика В ИКМО "Озеро Долгое" приехали пожарные

Три пожарные машины около 17:30 приехали к помещению муниципального образования «Озеро Долгое», передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сотрудники МЧС осмотрели офис, но огня не нашли.

Вместе с пожарными у муниципальной избирательной комиссии появилась председатель ИКМО Галина Светлова. За полчаса до этого она ушла с рабочего места, сказав, что ее рабочий день закончился в 14:00. В помещении остались кандидаты и муниципальные депутаты от оппозиционных партий и несколько членов ИКМО.

Члены комиссии и кандидаты дежурят в ИКМО с раннего утра. Они уговаривали Светлову продемонстрировать помещение, в котором хранятся бюллетени, члену ИКМО с правом решающего голоса Валентине Азенковой.

У кандидатов есть подозрение, что опечатанные пакеты с бюллетенями вскрывали и вносили исправления в избирательную документацию. По словам кандидатки от «Справедливой России» Кристины Черемных, результаты выборов на участках «Озера Долгого» несколько раз пересчитывали в отсутствии оппозиционеров, улучшив в результате показатели кандидатов-единороссов.

В помещение ИКМО приехала полиция. Позже туда зашли пятеро мужчин крепкого телосложения. Увидев полицейских, они ушли на улицу и вскоре уехали на машине с псковскими номерами, так и не представившись.

Еще позже в присутствии полицейских председатель ИКМО пообещала показать помещение с бюллетенями только ЧПРГ Азенковой. Однако сделано этого не было. Светлова попросила Азенкову подписать пустой бланк акта осмотра, а когда та отказалась, покинула помещение.

Кандидаты и члены ИКМО остаются в здании комиссии. К ним обещала приехать член Горизбиркома Екатерина Фесик.

Фото: Сергей Еремеев


Сергей Еремеев


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18:18    
На полыхание едросовских задниц примчались.

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