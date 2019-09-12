Петербургские политики приняли участие в крестном ходе (фото) Православные жители Петербурга 12 сентября вышли на крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей князя Александра Невского. В шествии по Невскому проспекту от Казанского собора к Свято-Троицкой Александро-Невской лавре приняли участие спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, вице-спикеры Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов, депутат Госдумы Виталий Милонов и другие. фото: Михаил Масленников

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