"Проект": Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Российский премьер Дмитрий Медведев в свободное от работы время гонит самогон, который после производства разливается в бутылки с изображением "косолапого" зверя, которые, в свою очередь, глава кабмина дарит коллегам и иностранным гостям. Об увлечении руководителя правительства рассказал "Проект", ссылаясь на три осведомленных источника.

Фотографией бутылки поделился с изданием один из тех, кому она пришлась в качестве подарка. Судя по оформлению, самогон производится не "кустарно", а партиями. При этом "Проекту" не удалось найти свидетельств того, что алкогольный напиток идет на реализацию.

Издание сообщает, что Медведев тщательно курирует процесс производства и следит за обновлением продукта. Так, по словам одного его приятеля, недавно в ассортименте самогона, производимого премьером, появилось "питие", изготовленное из малины.

Судя по всему, производство премьера располагается в усадьбе "Миловка" в Плесе - территория упоминается в нашумевшем расследовании ФБК "Он вам не Димон". Там же, к слову, упоминается и другое "алкогольное" пристрастие премьера - виноградники.

Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов прямо не ответил на вопросы издания о производстве самогона, однако сообщил, что напиток входит в стандартный подарочный набор от премьера иностранным гостям.

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