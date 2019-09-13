Зеленский попросил Запад не снимать санкции в отношении РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к европейским коллегам с просьбой повременить со снятием экономических ограничений в отношении России.

"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", - цитирует "Газета.ру" заявление, сделанное президентом Украины на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Зеленский уверен, санкции - это "налог на мир для всего сообщества стран".

Несмотря на столь жесткое обращение, президент подчеркнул, что с Россией идет дальнейша работа по обмену заключенными.

Накануне, напомним, Евросоюз вновь продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении РФ.