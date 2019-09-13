Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:46

Шлосберг объяснил псковским депутатам исключительную ценность выборов

фото ЗакС политика Шлосберг объяснил псковским депутатам исключительную ценность выборов

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг выступил на первом в новом политическом сезоне пленарном заседании областного ЗакСа с пылкой речью, посвященной институту выборов как таковому и его важности. Критически оценив сегодняшнюю электоральную культуру и организацию в России, он категорически заявил о недопустимости полного отказа от этого общественного инструмента.

"Власть в  нашей стране научилась выбирать сама себя и почти уничтожила институт свободных выборов как таковой. Слово "почти" в нашем случае имеет значение. Потребность человека в свободе, свободном выборе уничтожить невозможно. Её можно приглушить, задавить, ограничить, но невозможно ампутировать – как невозможно остановить ветер, воду и солнце", - заметил демократ.

По его наблюдениям, россияне испытывают все большую потребность в полноценных, свободных и честных выборах, как и он, понимая, что ничего лучше для повышения качества жизни человечеством еще не придумано. Шлосберг считает, что от того, вернутся ли выборы в своем первоначальном значении в российское государство, в буквальном смысле слова зависят жизни миллионов соотечественников.

Воодушевление политика и патетика его речи, возможно, связаны с тем, что по итогам 8 сентября в нескольких районах области победили члены его команды.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:46 Муниципал: По жеребьевке мандат в МО «Литейный округ» получил «яблочник»

11:46 Шлосберг объяснил псковским депутатам исключительную ценность выборов

11:33 Зеленский попросил Запад не снимать санкции в отношении РФ   1

11:15 Максим Шевченко: Выборы нужны только как кормушка   3

11:06 "Проект": Дмитрий Медведев занимается производством самогона   1

10:37 "Коммерсант": В региональное обновление системы городского транспорта вложат 2 трлн рублей   1

10:07 В правительстве заявили о невозможности отменить восьмичасовой рабочий день

9:43 Кемеровчанин повторно оскорбил власть, сравнив ЕР с чумой

9:11 Силовики продолжили обыски у сторонников Навального   2

1:25 Муниципал: Мундепа Шмакова отпустили из отдела полиции   1

12 сентября, 23:55 Муниципал: Эсеру Шмакову могли сломать палец во время задержания в ИКМО "Озеро Долгое"   4

12 сентября, 23:20 Муниципал: Неизвестный ударил журналиста "Эха Москвы" в ИКМО "Озеро Долгое"   1

12 сентября, 22:58 Муниципал: Полиция вынесла из ИКМО "Озеро Долгое" эсера Илью Шмакова   6

12 сентября, 22:20 Обыски в штабах Навального: «Ответ Кремля на успехи»   5

12 сентября, 22:15 Муниципал: ИКМО №72 четвертый день не может подвести итоги выборов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru