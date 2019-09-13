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Муниципал

11:46

По жеребьевке мандат в МО «Литейный округ» получил «яблочник»

фото ЗакС политика По жеребьевке мандат в МО «Литейный округ» получил «яблочник»

Избирательная комиссия муниципального образования МО «Литейный округ» провела жеребьевку между кандидатами в мундепы, которые получили одинаковое количество голосов. Заседание прошло 13 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

У кандидатки от «Единой России» Светланы Ивановой и выдвиженца «Яблока» Дмитрия Эртмана одинаковое количество голосов избирателей - 452. Во время жеребьевки они тянули из пакета конверты с цифрами от 1 до 10 - победителем должен стать тот, у кого сумма полученных цифр получится больше. Иванова набрала 22 балла, а Эртман - 33 балла. Таким образом, мандат мундепа достаётся кандидату от «Яблока».

София Саттарова

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14:42    
14:09 Прекрасный способ сравнения уровня жизни: по тому, где люди отдыхают. Может быть, россияне тратят последние деньги на отдых в Турции из-за того, что в России они точно на эти деньги не отдохнут? А финнам не надо далеко ехать, чтобы нормально провести отпуск в цивилизованных условиях?

14:09    
13:50. Вот эту пропагандистскую чушь вы оставьте для "Эхо", Дождя" или для митингов русофобов на проспекте Сахарова! А по официальной статистике почти 30 миллионов(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) россиян отдыхают за границей, оставляя ежегодно там более 25 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как раз Путин, Медведев, Сечин, Ротенберг и др. там не отдыхают! Санкции, однако!

13:50    
13:44 "россияне живут прекрасно, и в разы ЛУЧШЕ финнов". Мы знаем этих россиян Сечин, Михельсон, Фридман, Миллер, Путин, Медведев, Чубайс и еще процентов пять из друзей и обслуги.

13:47    
12:53 А Вы знаете хоть одного этнического русского среди политтехнологов, даровавших победу Беглову? Я не знаю...

13:44    
13:24. В России россияне живут прекрасно, и в разы ЛУЧШЕ финнов, но только те, которые хорошо и много работают, как финны, немцы, голландцы и тд, покупая сотнями тысяч дорогущие авто, яхты, недвижимостьпо всему миру, отдыхая ДЕСЯТКАМИ(!!!!!!!!!!!!) миллионов на Бали, Мальдивах, Майями и тд. Что-то финнов я там совершенно не встречал...Но в среде россиян есть масса бездельников и тунеядцев, в отличие от финнов, которые живут бедно, только стонут проклиная власть и размазывая сопли по щекам! Для примера. Только 15 миллионов россиян трудоспособного возраста по официальной статистике вообще не платят налоги(!!!!!!!!!!!!!!), проедая в основном пенсию родителей, а в Финляндии всё население лишь 4 миллиона...

13:24    
Когда Вам предлагают сравнить Россию с Финляндией, по уровню жизни, вы кричите: нельзя сравнивать великую Россию и маленькую Финляндию! Но, когда вам надо вести свою нацистскую пропаганду в многонациональной стране, вы с удовольствием сравниваете Израиль с Россией. Правда, не по уровню жизни, а по национальности депутатов.

12:53    
12:44. А Вы знаете хоть одного этнического русского депутата в Израиле? Я не знаю...

12:44    
Нельзя разжигать национальную рознь. Помните УК РФ.

12:35    
Поздравляю!
12:02 кто бы скорбел о русских, но не ты, гниль русофобская.

12:29    
Оппозиция взяла ещё один муниципалитет в Санкт-Петербурге.

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