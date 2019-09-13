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Новости

12:02

Глава Сбербанка предложил в "3-4 раза" поднять зарплаты полицейским

фото ЗакС политика Глава Сбербанка предложил в "3-4 раза" поднять зарплаты полицейским

Руководитель Сбербанка Герман Греф полагает, что заработные платы полицейским следует повысить в несколько раз, при этом, однако, существенно сократив их количество, уведомляет Daily Storm. 

"Когда я говорю про новые технологии - мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в 3-4 раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", - заявил Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

С аналогичным предложением выступил и министр финансов Антон Силуанов, сообщивший о том, что в ближайшее время в России грядет значительное сокращение чиновничьего аппарата.

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14:59    
14:02 Фашистик размечтался.

14:02    
Бордунов, ты в лагере всегда бы был у меня на прицеле! Шаг влево, шаг вправо... Дальше сам знаешь, что случается...

13:56   Бордунов  
13:01 Размечтался. У тебя уже есть пулемет - подставил-лизнул-плюнул-подставил-лизнул...

13:01    
12:46. С огромным удовольствием стал бы охранником с крупнокалиберным пулемётом на вышке лагеря, в котором мотали бы срок русофобы Навальный, Яшин, Шендерович, Альбац, Соболь и другие прозападные мрази! Гарантирую, что ни один бы из них не сбежал...

12:46    
12:24 Стремитесь быть "шкуркой"?

12:40    
12:24 Греф прав только частично. Это же надо проделать и в ФСБ, и в Росгвардии.

12:24    
Зарплаты полицейским надо поднимать исключительно за каждого арестованного прозападника, как охотникам выдают премии за шкуры ка убитых волков! Тогда работа полицейских закипит на антироссийских шабашах, и прибавка к зарплате появится!

12:16    
А как же слова Медведева, что для цифрализации нужен ещё дополнительно миллион чиновников?

12:14    
Надо сократить количество сотрудников Сбербанка и урезать зарплату Грефу в разы ради экономии!!!

12:14    
Для этого их количество надо сократить в 3-4 раза.

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