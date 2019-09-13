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Новости

12:30

Глава Либертарианской партии освободился после 10 суток ареста

фото ЗакС политика Глава Либертарианской партии освободился после 10 суток ареста

Председатель Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко покинул спецприёмник спустя 10 суток административного ареста за организацию акции 31 августа, информирует "МБХ медиа".

"Мы уже подали апелляционную жалобу. Мы будет подавать и в ЕСПЧ. Это буду делать не только я — среди членов Либертарианской партии это стандартная практика. Власти должны быть наказаны за тот беспредел, который они творят", - уверен Бойко.

Также он прокомментировал информацию о прошедших накануне массовых обысках в региональных штабах политика Алексея Навального.

"Это большая кость в горле у политического режима. Они больше всего не любят, когда существуют организованные структуры, которые готовы бороться с существующим режимом в рамках того законодательства, которое сейчас существует", - отметил глава ЛПР.

Бойко задержали 3 сентября. Либертарианцу вменили ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация митинга без подачи уведомления).

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13:42    
13:07 А тебя зачем?

13:07    
Ну, вот зачем бандеровца выпустили на свободу? В своё время доблестный советский СМЕРШ забрасывал их гранатами в схронах Львовщины, травил газами и тд. И уничтожил на долгое время...

12:45    
Раз они решили поиграть в полицейский террор, нельзя спускать ни одного факта превышения должностных полномочий, ни одного факта преступлений при исполнении. Не надо ждать от них расследований самих себя. Всё должно стать прозрачным и явным для людей, "выйти из сумрака".

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