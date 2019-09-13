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Новости

12:47

Навальный пригрозил скамьей подсудимых тем, кто обыскивает его штабы

фото ЗакС политика Навальный пригрозил скамьей подсудимых тем, кто обыскивает его штабы

Политик Алексей Навальный гневно и мстительно отреагировал на массовые обыски во всей федеральной сети его штабов, а также в домах у части их сотрудников. Все происходящее (выпиливание дверей, изъятие техники, аресты банковских счетов), с его точки зрения, являет собой вопиющее беззаконие, но справедливость обязательно восторжествует. Вершить ее, похоже, собирается он сам, когда представится такая возможность.

"Уважаемые участники этих обысков, вот каждый из вас, будет сидеть, блин, на скамье подсудимых и смотреть на это видео, как он тащит кого-то за ногу, плакать и говорить: "Ребята, меня заставили, я больше так не буду, это же мне мой начальник это сделал". Это случится рано или поздно, они все молодые люди, они доживут, и сроки давности по всем этим вещам будут отменены", - пообещал он в эфире авторской программы.

Отменены они будут потому, что действия полицейских как "худших из худших людей в России" в отношении ФБК видятся Навальному похожими на действия "оккупантов против партизан".

Напомним, что 12 сентября прошло более 200 обысков в связи с уголовным делом против Фонда борьбы с коррупции об отмывании денег. Координаторов штабов, включая петербургский, увозили на допросы в качестве свидетелей.

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15:03    
14:56 Ничего подобного, посмотрите сам эфир.

15:02    
Да, пользы для людей, для общества, для государства - а не для тех кто захватил его структуры - от такой полиции росгвардии и следователей - никакой.
Все они разбегутся, кто не разбежится того ждет могила или суд. Все это мы уже проходили.

14:56    
Лешу понесло. Истерика.

14:54    
14:27. Вы меня насмешили, извращая факты...А зачем же тогда вводилось военное положение, если в Гданьске было всё спокойно? Когда ситуацию привели в норму, тогда и отпала необходимость военного положения, тогда и Ярузельский правил годы, до тех пор, когда Горбачёв уже всё сдал... Лопатки, Вильнюс и тд. Но вы согласитесь, что при Сталине и грузины, и литовцы вели бы себя тихо, а если бы голову подняли, то головы бы не стало,а но при этом ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ стоял  бы непокорённая КРЕПОСТЬ! Так и Путину сейчас надо действовать строго ПО-СТАЛИНСКИ против прозападной"пятой колонны", вражеских голов не жалеть!

14:27    
13:58 Опять ты привычно лжешь, Саша. Не было никакого "восстания на севере Польше". Было введённое диктатором военное положение, которое продержалось с 1981 по 1983 год и сдохло, а позже - и режим Ярузельского. "Всё нормально" было у семьи Чаушеску, а людей в Румынии он довёл до голода, за что и получил пулю. Горбачёв до последнего пытался удержать под собой кресло генсека КПСС, можно вспомнить сапёрные лопатки Тбилиси или Вильнюсскую стрельбу. Развал диктатур - неизбежное и органичное последствие самой сути диктатур. Потому что, народ - не быдло, которое можно долго безнаказанно бить и резать.

13:58    
13:41. Вы опять всё извращаете!!!!! Ведь СССР, Ярузельскому до прихода к власти Горбачёва удалось достаточно легко подавить восстание на севере Польше, и в Румынии у Чаушеску всё было нормально, даже замечательно, как и в других странах, включая даже Эфиопию, Анголу и тд. А вот когда Горбачёв стал крушить СССР, то и вся мировая система социализма зашаталась сначала, а потом начала рушиться при активной подрывной работе Запада! Устояли только Китай, Вьетнам, Куба, КНДР, в какой-то степени Никарагуа и ряд других...

13:45    
Звонил, возможно, в Вашингтон,
Возможно даже другу Биллу,
Пообещал вновь помощь он
Когда войдет супруга в силу.

13:41    
13:25 Не надо сравнивать послевоенный СССР и современную олигархическую Россию. В Польше всё началось не при Горбачёве, а при Брежневе, с профсоюза "Солидарность" (в современной России её роль играет ФБК), и шло только по нарастающей, пока не перевыбрали и убрали от власти правящую ПОРП и диктатора Ярузельского. В Румынии всё произошло абсолютно неожиданно, как народное восстание без предварительной подготовки. Народ поддержала армия и подавили кровавую спецслужбу "секуритате", а диктатора Чаушеску с женой поставили к стенке. СССР просто не вмешивался. Когда США не стали вмешиваться, то же произошло и с Пиночетом, и с другими диктаторами в Лат.Америке.

13:25   Саша  
13:12. Это крайне тупой и неудачный пример!!!!!! При ВЕЛИКОМ Сталине вся восточная Европа, все антисоветчики сидели тихо и пискнуть не могли, и даже при огромной подрывной работе Запада против СССР! Далее советское руководство, делая массу ошибок", в целом ЛЕГКО удерживало ситуацию статус-кво...А вот когда к власти пробрался НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЬ Горбачёв и стал работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО против СССР в интересах Запада, то антисоветчики в странах Варшавского Договора, МСС при помощи Запада стали набирать силу и процесс приобрёл эффект домино... Не может ни одна(!!!!!) армия мира победить врага, если её командующий ПРЕДАТЕЛЬ, что в полной мере относится к Горбачёву и к СССР по отношению к дружественным странам того периода!

13:12    
12:55 Не надейся. В 1937-ом нетрадиционно-ориентированное руководство НКВД, вместе с параноиком Джугашвили, могло провернуть свою кровавую мясорубку только потому, что это было продолжением гражданской войны. Сегодня всё больше ситуация напоминает Восточную Европу конца 1980-х годов, Польшу, Румынию. Там тоже были попытки всё задавить. Чем кончилось - известно. Чаушеску расстреляли военные, Ярузельский до конца жизни ходил по судам. В Латинской Америке с диктаторами было всё сложнее из-за неоднозначной позиции США. Но тоже всё кончилось для них плачевно.

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