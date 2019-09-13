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Муниципал

12:51

ИКМО «Литейный округ» утвердила победу «яблочников» на мунвыборах

фото ЗакС политика ИКМО «Литейный округ» утвердила победу «яблочников» на мунвыборах

Избирательная комиссия муниципального образования МО «Литейный округ» признала муниципальные выборы состоявшимися. Соответствующее решение принято на заседании 13 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Большинство мест в совете - 11 - получили кандидаты от партии «Яблоко»: Владислав Вольский, Егор Карпенков, Арсений Афиногенов, Софья Чистякова, Ани Петрс, Игорь Лисовский, Дмитрий Маркевич, Филипп Погорелов, Сергей Трошин, Кирилл Ходаков и Дмитрий Эртман. Пять мандатов получили кандидаты от «Единой России»: Лейла Ивлева, Карина Алексеева, Ольга Иванова, Татьяна Чистякова и Мария Гоменюк. 

Помимо этого, в совет пошли самовыдвиженцы: Марияна Сорокина, Павел Дайняк, Ирина Филиппова, Лариса Кириллова. 

До принятия решения о подведении итогов ИКМО рассмотрела подступившие жалобы о непризнании итогов выборов. Заявители утверждали, что выборы сопровождаясь подкупом избирателей, созданием «каруселей» и другими нарушениями. Также жалобы поступили на систему «Умное голосование», которое якобы повлияло на избирателей и является незаконной агитацией. ИКМО жалобы отклонило, так как ни к одной из них не приложено доказательство. 

Два члена ИКМО не согласились с итоговыми протоколами о результатах выборов и высказали особое мнение, в котором перечислили нарушения из рассмотренных жалоб. Один член комиссии проголосовала против признания выборов состоявшимися, но большая часть муниципального избиркома проголосовала «за».

София Саттарова

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15:15   урбанина проклятая  
ну посмотрим как товарищи будут строить урбанистический рай без парковок и заборов, уже запасаюсь попкорном))

14:42    
О, замечательно!

14:38   Выборнов-Прозрачный  
Уважаемый Максим Мейксин, спасибо Вам, что не допустили беспредела и разборок-потасовок в ИКМО, а удержали процесс по утверждению результатов голосования в установленном законом русле.

14:12   Бордунов  
13:32, 14:02 - каждый дождался своего. Не прекрасно ли это?

14:11    
Гоните теперь Дайняка из кабинета, и всю его преступную банду.

14:02   Иван  
Теперь Трошин точно муниципальный гей-парад проведёт

13:32   Дон  
Критиканам отдали округ... ппц. Возвращаемся в 1916-1917 года и в лихие 90-е

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