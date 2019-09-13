Обвинение просит назначить 360 часов работ участнику протестов в Екатеринбурге

Сторона гособвинителя, прокуратуры, настаивает на том, чтобы участнику протестов против возведения храма в Екатеринбурге Станиславу Мельниченко назначили 360 часов обязательных работ за оскорбление полицейского (ст. 319 УК РФ), уведомляет "Апология протеста".

Следовали считают, что Мельниченко ночью 14 мая "высказал нецензурные выражения" и "совершил оскорбляющие жесты2 в адрес майора полиции Евгения Крюкова, старшего специалиста отделения по связям со средствами массовой информации.

В свою очередь адвокат Мельниченко Алексей Бушмаков отметил, что майор Крюков во время акции был одет в гражданскую одежду без опознавательных знаков, поэтому его подзащитный не знал, в чей адрес делает столь оскорбительный выпад.

Напомним, во время этих событий, имевших место поздно вечером 14 и 15 мая, протестующие против строительства церкви, в частности, повалили строительный забор и выбросили его в реку. На митингах к демонстрантам применяли силу люди без опознавательных знаков.

В конечном счете проблему удалось урегулировать: президент Владимир Путин попросил узнать мнение местных жителей о том, что для них более желательно - сквер с храмом или без него. От строительства было решено отказаться.