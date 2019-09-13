Белковский: Ни одна из целей "умного голосования" не достигнута

Политолог Станислав Белковский подвел итог кампании "умного голосования", организованной политиком Алексеем Навальным и представлявшей собой централизованное голосование на выборах любого уровня за сильнейшего оппонента кандидата от власти. Несмотря на сильный медийный эффект и громкие протесты в столице, прокатившиеся минувшим летом, главных заявленных целей проект Навального, по оценке Белковского, все же не достиг. На всех выборах глав регионов ставленники власти победили в первом туре, в Мосгордуме "отвоевано" 20 мандатов из 45 и таким образом ни одно решение заблокировать не удастся, и, кроме того, увеличения явки по стране тоже не наблюдалось.

"Я считаю, что это успех, но относительный, и эти триумфальные реляции, которые сейчас исходят от Алексея Анатольевича и его окружения, они скорее призваны подчеркнуть, насколько Алексей Анатольевич велик, нежели отразить положение дел", - сделал вывод эксперт в эфире телеканала RTVi.

По ироничному сравнению Белковского, можно было бы еще предложить идею "умного футбольного боления" - и, если в том или ином чемпионате выигрывала бы сильнейшая команда, то говорить, что она обязана тому, кто предлагал за нее болеть.