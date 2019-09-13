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15:00

Режиссер Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить долг в 1,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Режиссер Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить долг в 1,5 млрд рублей

Российский режиссер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь киностудии "Ленфильм" погасить кредиторскую задолженность перед банком ВТБ, так как компания уже который год не может справиться с решением данной проблемы, уведомляет ТАСС.

О прошении Бондарчука рассказал журналистам глава государственного банка Андрей Костин, общаясь с прессой в кулуарах Московского финансового форума. Он напомнил, что в 2013 году ВТБ выдал "Ленфильму" кредит в размере 1,53 млрд рублей сроком на 10 лет под поручительство правительства России. Деньги были выделены на ремонт кинопроизводственных зданий и сооружений, приобретение и монтаж технического оборудования, строительство нового павильона.

Путин, пишут СМИ, на просьбу откликнулся и поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос.

 

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