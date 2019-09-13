ИКМО «Шувалово-Озерки» пересчитывает голоса в пользу «Единой России» и ЛДПР

Избирательная комиссия муниципального образования «Шувалово-Озерки» до 11 сентября не вводила в ГАС «Выборы» результаты голосования по УИК №278 третьего округа. Об этом ЗАКС.Ру сообщил самовыдвиженец в мундепы МО Сергей Федоров.

Он рассказал, что 10 сентября подал жалобу на задержку введения данных в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию – после этого в ночь на 11 сентября все итоги появились в системе. Согласно этим данным, Федоров занимает 5 место по третьему округу и проходит в муниципальный совет. По словам самовыдвиженца, 12 сентября итоги выборов по УИК №278 исчезли из ГАС «Выборы» - без них кандидат не попадает в совет.

Федоров считает, что ИКМО планирует провести пересчет итогов выборов в пользу его конкурента от ЛДПР. Так муниципальный избирком уже поступил с первым и вторым округом, заявил самовыдвиженец.

скриншот от 10.09.2019 (предоставил Сергей Федоров)

скриншот от 11.09.2019 (предоставил Сергей Федоров)

скриншот от 12.09.2019 (предоставил Сергей Федоров)

- Я бы может быть ничего не подумал бы… Но по первому округу у нас прошли 4 самовыдвиженца. Их протоколы даже не повесили, сразу назначили на вторник пересчет, пересчитывали в администрации, уведомили за полчаса, нашли лишние 500 голосов за кандидата от «Единой России». Эти 500 голосов забрали у самовыдвиженца, который был на 5 месте, - рассказал Федоров. - В среду они пересчитывали второй округ. И опять нашли 165 голосов лишних для кандидата от ЛДПР, а тот, кто проходил согласно волеизъявлению – коммунист – у него отняли. Поэтому думаю, что у меня тоже будет пересчет. А иначе зачем? – рассказал Федоров.

Самовыдвиженец сказал, что подал новую жалобу на ИКМО в Горизбирком 12 сентября. Аналогичную жалобу он направил в Центральную избирательную комиссию. По его словам, ИКМО заявило, что пока пересчет не планируется, а итоги выборов будут подведены в установленный законом срок – в течение 10 дней.

Связаться с ИКМО МО «Шувалово-Озерки» ЗАКС.Ру не удалось. По указанному на сайте номеру телефона не берут трубку.

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