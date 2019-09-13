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Муниципал

15:51

Нилов обратился к Памфиловой по поводу муниципальных выборов в Приморском районе

фото ЗакС политика Нилов обратился к Памфиловой по поводу муниципальных выборов в Приморском районе

Член фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов 12 сентября направил депутатский запрос председателю ЦИК Элле Памфиловой по поводу нарушений на выборах муниципальных депутатов МО "Юнтолово", "Коломяги" и "Озеро Долгое". Об этом парламентарий на следующий день сообщил на пресс-конференции.

Особенно Нилова возмутила ситуация в МО "Юнтолово", где в ночь подсчета голосов на избирательный участок пришли неизвестные и заставили наблюдателей уйти в сторону от столов с бюллетенями. Депутат назвал это "пощечиной" петербургской полиции.

Также Нилов рассказал, что в ночь на 13 сентября не смог подать жалобу на действия полиции в помещении ИКМО "Озеро Долгое" в прокуратуру Приморского района, так как не нашел дежурного прокурора.

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина заявила, что будет добиваться наказания для полицейских, которые, по ее мнению, вступили в сговор с администрацией района и избирательными комиссиями в МО "Озеро Долгое".

ЗАКС.Ру подробно рассказывал о ситуации в МО "Озеро Долгое": за сутки, в течение которых независимые кандидаты пытались получить доказательства сохранности бюллетеней, там несколько раз побывала полиция, приезжали пожарные, муниципального депутата силой вынесли из здания ИКМО, а посреди ночи возле комиссии был замечен глава ТИК №9 Вячеслав Субботин, сын главы аппарата Законодательного собрания Михаила Субботина. 

Сергей Еремеев


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