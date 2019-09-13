Навальный подал в суд на РКН за очередной отказ регистрировать его СМИ

Политик Алексей Навальнй подал иск к Роскомнадзору за очередной отказ регистрировать его информагентство, поделился с "МБХ медиа" юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

"Мы подали иск об отказе в регистрации СМИ. Хотели зарегистрировать информационное агентство Алексея Навального, но РКН незаконно отказал в регистрации. От нас требовали документы, которые не предусмотрены законом", - сетует Гимади.

В частности, интернет-регулятор потребовал от заявителей предоставить справки об отсутствии двойного гражданства. Оппозиционеры принесли документ, однако надзорное ведомство вновь отказалось рассматривать вопрос о регистрации, сославшись на наличие других ошибок.

Директор ФБК Иван Жданов отметил, что сторонники Навального уже не первый раз пытаются узаконить собственную газету или СМИ, однако все время натыкаются на сопротивление РКН.

Аналогичная ситуация происходит и тогда, когда оппозиционеры пытаются зарегистрировать свою партию в Минюсте.