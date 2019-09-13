Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:16

ФАС предлагает вернуть рекламу вина и пива

фото ЗакС политика ФАС предлагает вернуть рекламу вина и пива

Руководитель контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин полагает, что в России следует вернуть в обиход рекламу винных и пивных напитков. Точку зрения чиновника приводит РИА "Новости".

"Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению", - отметил Мишеловин во вермя выступления на форуме "Пивоваренная отрасль - 20 лет вместе".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:14    
Правильно, народ должен пить больше, чтобы его легче было оболванивать.
Государство, которое заботится о здоровье своих граждан, вводит сухой закон.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:55 Член Совфеда предложил Украине войти в состав России для возврата Крыма

17:51 Яшин обратил внимание на незавидную судьбу соперников Собянина по выборам   1

17:30 КГИОП отказался признавать газгольдер на улице Черняховского памятником

17:16 ФАС предлагает вернуть рекламу вина и пива   1

17:00 Муниципал: ИКМО «Озеро Долгое» объявило о подведении итогов выборов

16:55 Шендерович: Если бы "Яблоко" было опасно, власть обыскивала бы его офисы   1

16:47 В Великом Новгороде медработники объявили итальянскую забастовку

16:27 Экс-координатору псковской "Открытой России" и ее мужу продлили арест

16:22 Навальный подал в суд на РКН за очередной отказ регистрировать его СМИ

15:51 СМИ: Агитаторы из штаба Беглова жалуются на то, что им не заплатили   1

15:51 Муниципал: Нилов обратился к Памфиловой по поводу муниципальных выборов в Приморском районе

15:46 Муниципал: ИКМО «Шувалово-Озерки» пересчитывает голоса в пользу «Единой России» и ЛДПР   2

15:31 Устав ждать помощи, 96-летняя бабушка взялась чинить разбитую дорогу под Архангельском   4

15:00 Режиссер Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить долг в 1,5 млрд рублей   3

14:50 ЗакС Петербурга готовит новогодние подарки   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru