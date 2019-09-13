Член Совфеда предложил Украине войти в состав России для возврата Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков обратился к руководству Украины с предложением стать частью России для того, чтобы вернуть Крымский полуостров, уведомляет РИА "Новости".

Данное заявление сенатор сделал после того, как украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", заявил, что вверенная ему страна продолжит бороться за свои территории.

Как полагает Цеков, самым простым и быстрым способом возвращения полуострова является ассимиляция двух союзных государств в одно с руководством в Москве.

"Все остальное - сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет", - уверен сенатор.