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Муниципал

19:21

Петербургские эсеры намерены наказать полицейских за обман в “Озере Долгом”

фото ЗакС политика Петербургские эсеры намерены наказать полицейских за обман в “Озере Долгом”

Депутат Госдумы от “Справедливой России” Олег Нилов пообещал озвучить в нижней палате парламента фамилии полицейских начальников, которые 12 сентября вели с ним переговоры о совместном наблюдении за помещением ИКМО, где кандидаты в мундепы от четырех партий заподозрили следы фальсификаций. 

Нилова возмутило, что достигнутая договоренность была нарушена менее чем через час и полицейские выгнали кандидатов из ИКМО, жестко задержав члена “Справедливой России” Олега Шмакова. При этом командовал задержанием подполковник Вячеслав Яловой, который присутствовал при переговорах с депутатом.

- Я считаю, что погоны должны лететь. Просто за такое аморальное поведение. Так нельзя вести себя публичным людям, ответственным за нашу безопасность. Честь мундира все, запятнана, - сообщил Нилов 13 сентября во время пресс-конференции петербургских эсеров.

Он также отметил, что в ходе переговоров несколько раз слышал от полицейских фразу «Слово офицера даю».

- Их слова хватило на 30 минут, - констатировал депутат.

Руководитель петербургского отделения “Справедливой России” Марина Шишкина, также участвовавшая в переговорах в “Озере Долгом”, добавила, что партия “на уровне Государственной думы” будет требовать наказания для сотрудников правоохранительных органов, бездействовавших и потворствовавших попыткам скрыть улики в муниципалитете. 

- То, что произошло на “Озере Долгом”, это уже не крупное административное нарушение. Мы видим совершенно очевидный сговор избирательных комиссий, администрации района, представителей муниципального образования и правоохранительных структур для достижения фактически преступной цели: сокрытия документов. Я говорю это, потому что никто мне другого не доказал, - заявила Шишкина.

Напомним, согласно первоначальным протоколам участковых избирательных комиссий, в муниципальный совет “Озера Долгого” прошли представители нескольких партий. Однако позже в ГАС “Выборы” внесли другие данные, по которым в совет попали только единороссы. При этом кандидаты-оппозиционеры уверяют, что их никто не звал на пересчеты голосов, которые якобы состоялись в участковых комиссиях. Они заподозрили, что опечатанные пакеты с бюллетенями вскрывались и в избирательную документацию были внесены исправления. 

В четверг, 12 сентября, члены ИКМО с правом решающего и совещательного голосов, а также кандидаты в мундепы несколько часов просили председателя комиссии Галину Светлову показать им помещение с пакетами, но та отказывалась. Вечером в ИКМО появилось полицейское начальство, член Горизбиркома Екатерина Фесик, а также Нилова и Шишкин. После долгих переговоров решили, что следить за помещением комиссии до утра будут три представителя разных политических партий, один сотрудник СМИ и два полицейских. Позже полиция нарушила договоренность, задержала члена СР, позволила председателю ИКМО распечатать опломбированную комнату с бюллетенями и зайти внутрь. 

Подробности о противостоянии в МО “Озеро Долгое” читайте в материале ЗАКС.Ру. 

 


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19:48    
Такое наглое хамьё - к ногтю. Больше терпеть нельзя.

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