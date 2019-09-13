Половина мест в совете МО 78 досталось депутатам прошлого созыва

На сайте муниципального образования № 78 появилось решение ИКМО о регистрации избранных депутатов местного совета.

Пять из десяти мест получили мундепы прошлого созыва. Это шедшие самовыдвиженцами Лидия Широкова, Людмила Голубева, Любовь Куркина, Татьяна Ожогина и глава муниципалитета Валентина Штраух. Также самовыдвиженцами избрались два новичка из команды Штраух: врач-педиатр Алексей Рябцев и врач-терапевт Наталья Чапова.

По спискам «Единой России» избрались Виктор Быков, ранее некогда руководивший администрацией МО «Екатерингофский» и руководивший ИКМО «Адмиралтейский округ», а также два сотрудника «Центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»: юрисконсультант Лариса Умнова и специалист по социальной работе Екатерина Суханова.