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Муниципал

20:11

Половина мест в совете МО 78 досталось депутатам прошлого созыва

фото ЗакС политика Половина мест в совете МО 78 досталось депутатам прошлого созыва

На сайте муниципального образования № 78 появилось решение ИКМО о регистрации избранных депутатов местного совета.

Пять из десяти мест получили мундепы прошлого созыва. Это шедшие самовыдвиженцами Лидия Широкова, Людмила Голубева, Любовь Куркина, Татьяна Ожогина и глава муниципалитета Валентина Штраух. Также самовыдвиженцами избрались два новичка из команды Штраух: врач-педиатр Алексей Рябцев и врач-терапевт Наталья Чапова.

По спискам «Единой России» избрались Виктор Быков, ранее некогда руководивший администрацией МО «Екатерингофский» и руководивший ИКМО «Адмиралтейский округ», а также два сотрудника «Центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»: юрисконсультант Лариса Умнова и специалист по социальной работе Екатерина Суханова.

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20:40    
В. Быков плавает, как цветок в проруби, по разным тепленьким должностишкам благодаря поддержке своего близкого активного друга Соловьева.
Мне лично В.Быков омерзителен, как раздавленный никчёмный бесхребетный червяк.

20:39    
Одни в кормушке уже с копытами, а других взяли на прикорм.
А где оппозиционные кандидаты?

Страница 1-ая (всего: 1)
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