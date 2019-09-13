Из-за пожара на подстанции "Ленэнерго" Красногвардейский район постиг блэкаут По адресу улица Коммуны, дом 7 загорелось здание подстанции "Ленэнерго", после чего значительная часть Красногвардейского района осталась без света. "В район направлены дизель-генераторные установки для запитывания социально значимых объектов", - передает "Фонтанка" информацию от "Ленэнерго". Причины пожара пока официально не называются. Ему присвоили номер сложности 1бис. В комментариях в социальных сетях некоторые жители пишут, что слышали взрыв. Фотографии: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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