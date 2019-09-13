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20:50

Строительство нового здания эрмитажной библиотеки откладывается

фото ЗакС политика Строительство нового здания эрмитажной библиотеки откладывается

Здание нового фондохранилища для Эрмитажа, которое обещали открыть не позднее 2020 года, откроется в 2023-24 годах, из-за того, что имели место значительные разногласия с подрядчиками работ, передает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Эрмитажа Алексея Богданова.

13-этажное стеклобетонное здание в форме куба возведут в районе Старой Деревни. 

"Там забито свайное поле, нам его сдали, сейчас начинается следующий этап - будем объявлять конкурс на строительство куба, фундамент закончен", - рассказал Богданов.

В 2017 году государственный музей поменял подрядчика, поскольку первоначальный исполнитель - "Мехстройтранс" - систематически нарушал оговоренные сроки работ.

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