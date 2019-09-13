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Муниципал

20:42

ИКМО №72 утвердила результаты выборов

фото ЗакС политика ИКМО №72 утвердила результаты выборов

Избирательная комиссия МО №72 утвердила результаты выборов в муниципалитете, отказавшись от пересчета голосов. По результатам голосования в муниципальный совет проходит 15 кандидатов от Партии Роста, в числе которых глава петербургского отделения партии Павел Швец. Он вошел в пятерку кандидатов по округу №213, набрав 664 голоса. 

Избирательная комиссия №72 не могла подвести итоги результатов голосования в течение нескольких дней. Накануне в избиркоме не собрался кворум для принятия решения. При этом кандидаты от "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ требовали пересчет голосов. 

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