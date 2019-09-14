Зеленский собирается сказать Путину "очень много всего" при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский намерен «много всего сказать» президенту России Владимиру Путину при личной встрече, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, что скажет Зеленский Путину, он ответил, что у него «очень много всего». Зеленский утвердительно ответил на вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях.

До этого президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с Путиным сроки проведения встречи в «нормандском формате». 8 сентября президенты двух стран поговорили по телефону. Они отметили, что обмен заключенными имеет большое значение для «нормализации и оздоровления» двусторонних отношений. Обсудили Путин и Зеленский и проблему урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.