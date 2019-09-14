Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:23

Зеленский собирается сказать Путину "очень много всего" при встрече

фото ЗакС политика Зеленский собирается сказать Путину "очень много всего" при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский намерен «много всего сказать» президенту России Владимиру Путину при личной встрече, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, что скажет Зеленский Путину, он ответил, что у него «очень много всего». Зеленский утвердительно ответил на вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях.

До этого президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с Путиным сроки проведения встречи в «нормандском формате». 8 сентября президенты двух стран поговорили по телефону. Они отметили, что обмен заключенными имеет большое значение для «нормализации и оздоровления» двусторонних отношений. Обсудили Путин и Зеленский и проблему урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:27    
В самое ближайшее время Путину предстоит принимать СУДЬБОНОСНЫЕ решения для России по Донбассу, транзиту газа через Украину, по "Северному потоку-2", сирийскому "Идлибу и тд. Посмотрим, как у него с политической волей...

13:12    
Типа, дай  денег, Вова, и все будем в шоколаде. ..

12:18    
Зеленский лишь должен сказать Путину, что он бандеровские войска отводит за Днепр и Новороссия возвращается в Россию! Не надо много слов...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:35 Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей   1

15:13 Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга   3

14:59 Муниципал: Кандидат в мундепы обратилась в Следственный комитет из-за пересчета голосов в МО 21   2

13:50 На параде студентов в Москве задержали бывшего фигуранта "московского дела" Костенка

12:47 Чемезов готов продать за 5 млрд рублей квартиру, найденную Навальным   1

11:23 Зеленский собирается сказать Путину "очень много всего" при встрече   3

10:29 Власти Архангельска вывозят понтоны, оставшиеся после взрыва на полигоне

13 сентября, 22:31 Муниципал: Глава ИКМО «Остров Декабристов» отрицает давление со стороны районной администрации   2

13 сентября, 20:50 Строительство нового здания эрмитажной библиотеки откладывается   1

13 сентября, 20:42 Муниципал: ИКМО №72 утвердила результаты выборов

13 сентября, 20:15 Из-за пожара на подстанции "Ленэнерго" Красногвардейский район постиг блэкаут

13 сентября, 20:11 Муниципал: Половина мест в совете МО 78 досталось депутатам прошлого созыва   3

13 сентября, 19:48 Милонов - против долгого подсчета голосов на муниципальных выборах   1

13 сентября, 19:22 Пивоваров: Лишившиеся победы кандидаты в мундепы не уйдут из политики   3

13 сентября, 19:21 Муниципал: Петербургские эсеры намерены наказать полицейских за обман в “Озере Долгом”   6

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru