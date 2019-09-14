Депутат ЗакСа Ленобласти находится в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком

Депутат Заксобрания Ленобласти Людмила Тептина находится в Ленинградской областной клинической больнице в тяжелом состоянии после ДТП на Киевском шоссе с грузовиком, передает 47news.

ДТП произошло 13 сентября. По предварительным данным, автомобиль Тептиной Audi стоял на аварийке за мостом в деревне Выра и неожиданно стал разворачиваться. Ехавший следом грузовик Volvo попытался затормозить, но ему не хватило расстояния.

Тептину госпитализировали в тяжелом состоянии и вскоре перевели из Гатчины в Ленинградскую областную больницу. Пострадала и 43-летняя женщина, которая ехала с ней. Обстоятельства ДТП уточняются.