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Новости

12:05

В Архангельской области благодарят летчиков, отказавшихся доставлять топливо на Шиес

фото ЗакС политика В Архангельской области благодарят летчиков, отказавшихся доставлять топливо на Шиес

Коллективный поступок летчиков, отказавшихся подвозить топливо для будущего мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес Архангельской области и в связи с этим уволившихся, оценили жители региона. Накануне, 14 сентября, граждане провели серию одиночных пикетов в разных концах области в честь участников неповиновения.

По данным "Новой газеты", 50 из 90 сотрудников второго архангельского авиаотряда уволились по причине принципиального нежелания возить топливо на Шиес. Поставлять его вертолетами задумали после того, как бензовозы сталкивались с протестующими, которые их не пропускали.

Скандальный полигон на Шиесе, где планируется складировать подмосковный мусор, возводится уже больше года. Практически сразу сам факт его появления вызвал волну народного возмущения. У станции разбили палаточный лагерь, где люди со всей России бессрочно протестуют.

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Фотография: сообщество "Поморье - не помойка!"


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