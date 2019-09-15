Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:29

Самовыдвиженцы от власти хотят поменять регламент Мосгордумы, чтобы создать фракцию

фото ЗакС политика Самовыдвиженцы от власти хотят поменять регламент Мосгордумы, чтобы создать фракцию

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова сообщила в микроблоге о том, что 12 сентября ее вновь избранные коллеги, шедшие как самовыдвиженцы, задумали поменять регламент законодательного органа. Сделать они это хотят в той части, которая не позволяет им иметь свою фракцию, поскольку они шли не от партии. Учитывая то, что 25 из 45 мандатов досталось именно таким политикам, изменение регламента окажет решающее влияние на расстановку сил в столичном парламенте.

Коммунистка недовольна этим шагом, называя оппонентов "самомедвеженцами".

20 мандатов, в свою очередь, досталось людям от партий, что политик Алексей Навальный объявил победой своей стратегии "умного голосования". От "Единой России" в Москве формально даже никто не пытался избраться.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12 сентября, 18:13 Прокурор просит 6 лет колонии для Павла Устинова, вывихнувшего росгвардейцу плечо

12 сентября, 16:55 Рекламная компания взыскала с Янкаускаса 80 тысяч рублей за незаконное использование её стендов

12 сентября, 13:15 Republic: Инициаторами "московского дела" являются Собянин, Золотов, Бастрыкин

12 сентября, 12:35 Студента ВШЭ Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

12 сентября, 11:36 Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова

11 сентября, 18:13 Яшин ушел с судебного заседания о якобы вытоптанном оппозиционерами газоне

11 сентября, 17:44 Зюганов оценил попадание 13 однопартийцев в Мосгордуму

11 сентября, 13:25 Оппозиционные депутаты Мосгордумы поддерживают проведение 21-22 сентября митинга в поддержку политзэков

10 сентября, 18:20 Суд взыскал 1,2 млн рублей с организаторов митингов в Москве в пользу "Мосгортранса"

9 сентября, 20:54 Гендиректора "Дождя" вызвал на допрос следователь, ведущий дело о массовых беспорядках

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:32    
Самовыджвиженцы (даже если формально) всегда более независимы, чем партийные. Они должны поддерживать связь с избирателями в округах и это накладывает свой отпечаток на их поведение в городском парламенте. Будет интересно понаблюдать за тем, как будут развиваться отношения в этой "фракции".

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:28 В Петербурге начался митинг в защиту студентов

15:35 Пивоваров: 139 кандидатов, поддержанных "Объединенными демократами", стали муниципальными депутатами   1

15:29 Самовыдвиженцы от власти хотят поменять регламент Мосгордумы, чтобы создать фракцию   1

14:38 Михаил Светов опасается возможного срыва своей лекции в Архангельске

14:23 "Красивый Петербург": Новосмоленская набережная постоянно затоплена

13:27 Активисты Центрального района довольны появлением новой игровой зоны для детей

12:05 В Архангельской области благодарят летчиков, отказавшихся доставлять топливо на Шиес

11:13 Белковский счел достойной кандидатуру Юрия Дудя на пост президента России   7

10:28 На месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово появился сквер Ангелов

14 сентября, 17:57 Депутат ЗакСа Ленобласти находится в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком

14 сентября, 16:35 Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей   10

14 сентября, 15:13 Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга   16

14 сентября, 14:59 Муниципал: Кандидат в мундепы обратилась в Следственный комитет из-за пересчета голосов в МО №21   17

14 сентября, 13:50 На параде студентов в Москве задержали бывшего фигуранта "московского дела" Костенка

14 сентября, 12:47 Чемезов готов продать за 5 млрд рублей квартиру, найденную Навальным   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru