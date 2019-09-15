В Петербурге начался митинг в защиту студентов

В Петербурге студенты вышли на согласованный митинг. Акция проходит на площади Ленина 15 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Митингующие выступают против арестов студентов за мирный протест, посты в социальных сетях или политический активизм. Также они считают, что власть не должна увеличивать военный бюджет за счёт сокращения денег на образование.

Организатором акции выступил студенческий профсоюз «Community». На митинг пришло около 50 человек. Они выстроились на площади с плакатами и флагами.

По периметру полицейские огородили площадь забором и пропускают всех через металлические рамки. Также у места проведения акции стоят полицейские автомобили и автозаки.

София Саттарова

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