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16:28

В Петербурге начался митинг в защиту студентов

фото ЗакС политика В Петербурге начался митинг в защиту студентов

В Петербурге студенты вышли на согласованный митинг. Акция проходит на площади Ленина 15 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Митингующие выступают против арестов студентов за мирный протест, посты в социальных сетях или политический активизм. Также они считают, что власть не должна увеличивать военный бюджет за счёт сокращения денег на образование. 

Организатором акции выступил студенческий профсоюз «Community». На митинг пришло около 50 человек. Они выстроились на площади с плакатами и флагами.

По периметру полицейские огородили площадь забором и пропускают всех через металлические рамки. Также у места проведения акции стоят полицейские автомобили и автозаки.

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София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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