Из-за непогоды в Петербурге закрыли дамбу Дождь и сильный ветер, создавшие угрозу паводка в Петербурге, побудили сотрудников комплекса защитных сооружений закрыть дамбу и перекрыть движение водного транспорта по Кронштадтскому корабельному фарватеру, говорится на сайте дирекции комплекса. "Для предотвращения нагонного наводнения акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива", - гласит текст официального сообщения. Ожидается, что скорость ветра 15 сентября может достичь 18 метров в секунду. Нынешняя ситуация уже квалифицируется как "наводненческая": специалисты готовы к повышению уровня воды до "опасных значений". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен