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17:31

Студенты завершили митинг скандированием лозунга "Свободу политзаключённым"

фото ЗакС политика Студенты завершили митинг скандированием лозунга "Свободу политзаключённым"

Митинг студенческого сообщества на площади Ленина завершился, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. В акции приняло участие около 50 человек. 

Во время митинга они собрались в круг, в центр которого выходили люди для произнесения своих речей. 

Среди них - организатор акции от студенческого профсоюза «Community» Михаил Федорченко. Он заявил, что необходимо добиться свободы «узников 27 июля» и других акций протеста, которые «сидят серьезные сроки за несерьезные действия». Также выступил активист движения «Весна» Богдан Литвин. По его словам, политизированные студенты должны налаживать связи между собой и делиться опытом. 

Помимо этого, в митинге приняли участие группа «Я/Мы СПбГУ», представители «Революционной рабочей партии» и другие движения, а также студенты и преподаватели различных вузов. Закончился митинг скандированием лозунгов: «Свободу политзаключённым» и «Россия будет свободной».

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София Саттарова


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20:24    
На фото позирующий кабан мало похож на студента. В целом зрелище жалкое, убогое.

19:32   ntatlyaklyuchkin   ntatlyaklyuchkin1985985s60@mail.ru
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/avtocam

18:32    
Кучка идиотов-студентов-двоечников

18:27    
18:22 Импичмент - вряд ли. Это бывает у президентов и не в России. А вот всемирную известность создать таким людям возможно.

18:24    
Ты, Саша, один в городе такой, психопат-садист с политическим идефикс.

18:22    
Надо не просто особождения политзаключенных добиваться - надо добиваться импичмента тех кто устроил репрессии.

17:39    
А мне бы хотелось, чтобы Россия была военно-полицейским государством с абсолютнейшим числом патриотов Отечества, особенно во властных структурах!

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