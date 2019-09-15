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Муниципал

19:12

Независимые депутаты создали специальный совет

фото ЗакС политика Независимые депутаты создали специальный совет

В Петербурге 15 сентября участники конгресса независимых депутатов создали специальный совет. По словам одного из организаторов конгресса Андрея Давыдова, избранные в ассоциацию депутаты будут заниматься юридическими, образовательными и другими организационными вопросами.

По итогам голосования, которое прошло среди гостей мероприятия, были выбраны 13 депутатов из разных муниципалитетов: Сергей Кузин (МО "Гавань"), Ольга Галкина (МО "Морской"), Наталья Грязневич (МО "Дворцовый"), Ксения Лаврова (МО "Владимирский"), Софья Тимец (МО "Светлановское"), Сергей Самусев (МО №15), Федор Грудин (МО "Правобережный"), Василий Кунин (МО "Малая Охта"), Алексей Касаткин (МО "Васильевский"), Павел Кондрашов (МО "Ульянка"), Владимир Волохонский (МО №72), Светлана Уткина (МО "Финляндский округ"), Денис Евдокимов (МО "Пороховые"). Координатор движения "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров избран ответственным секретарем.

В Петербурге 15 сентября состоялся конгресс независимых депутатов, организованный движением "Объединенные демократы". По данным организаторов, мероприятие посетили более 200 человек, в том числе 77 муниципальных депутатов, избранных в 2019 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:39    
Могу угадать тему первого заседания: как будем мочить козлов?

22:33   Мерзкая Урбанина  
а почему секретарь пивоваров? он что депутат?

21:11    
Наконец-то, пошла движуха.

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