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9:31

Участнику протестов против храма в Екатеринбурге назначили исправительные работы за оскорбление полицейского

фото ЗакС политика Участнику протестов против храма в Екатеринбурге назначили исправительные работы за оскорбление полицейского

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга приговорил Станислава Мельниченко к шести месяцам исправительных работ по делу об оскорблении полицейского на акции против строительства храма в сквере у Театра Драмы, передает Znak.com.

Приговор оказался строже наказания, предложенного гособвинением. Прокуратура просила назначить Мельниченко 360 часов обязательных работ. Отягчающим обстоятельством суд признал состояние опьянения, в котором Мельниченко находился во время протестов.

Дело в отношении Мельниченко возбудили после протестов в сквере у Театра драмы в мае, когда жители Екатеринбурга выступали против строительства храма здесь. 14 мая, оказавшись в сквере, Мельниченко в нетрезвом состоянии нецензурно выругался в адрес снимавшего акцию на камеру мужчины и показал ему средний палец. Мужчиной в гражданском оказался майор полиции Евгений Крюков. Сделанная им видеозапись стала основным свидетельством против Мельниченко.

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12:05    
Правильно, давить этих прозападных мразей!
Средний палец - это размер у них, в гейропах, а у нас, у русских - от плеча, с локоть!

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